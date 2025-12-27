"Squadra che vince non si cambia". Deve aver fatto un certo effetto questo adagio a Paolo Vanoli, quando in settimana ha pensato a come organizzare la Fiorentina che oggi all’ora di pranzo sarà impegnata nel delicatissimo scontro salvezza con il Parma. Intanto perché la sua squadra, prima della "manita" rifilata all’Udinese, non era mai riuscita a vincere in campionato e poi soprattutto perché la Viola ammirata domenica scorsa - nella veste tattica inaugurata proprio contro i friulani - ha dato l’impressione di essere una formazione del tutto trasformata. Tanto nelle idee quanto nell’atteggiamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fagioli, ora il regista c’è. Parisi difende e spinge

Leggi anche: Fiorentina Udinese, le pagelle viola: Parisi il migliore, un jolly prezioso. Bene Fagioli e Kean

Leggi anche: Il Milan spinge per arrivare a un accordo con Lewandowski: Ibrahimovic regista del colpo di mercato

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fiorentina, Parisi: "Fagioli porta mentalita. Io via a gennaio? Non conosco le dinamiche del mercato" - Il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi ha parlato in un'intervista rilasciata ai colleghi di Violanews dove ha parlato così fra presente, passato e futuro: "Adesso ripartiamo con forza contro ... calciomercato.com

Fagioli, il regista di Palladino. Corriere Fiorentino: "Kean mi ha detto di fare per bene" - Al capolinea alla Juventus, Nicolò Fagioli ha messo una pietra sopra il passato e ha deciso di ripartire dalla Fiorentina. tuttomercatoweb.com

Cristiano Fagioli, regista dello spettacolo H2OMIX, racconta il suo percorso - Cristiano Fagioli, regista dello spettacolo H2OMIX della RBR Dance Company, ci racconta qualcosa in più sulla compagnia, che dopo una sperimentazione di qualche anno ha deciso di focalizzarsi sui temi ... msn.com

Ultime due gare in crescendo per il regista viola: serve continuità. Il 10 gialloblù e il no estivo alla Fiorentina - facebook.com facebook

Ultime due gare in crescendo per il regista viola: serve continuità. Il 10 gialloblù e il no estivo alla Fiorentina x.com