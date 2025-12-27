Fabrizio Corona rilancia | Maria De Filippi nel mirino e nuovi retroscena sulla tv
Dopo il clamore mediatico scatenato dal cosiddetto Signorini-gate, Fabrizio Corona torna alla ribalta annunciando nuove rivelazioni che potrebbero scuotere ancora il mondo della televisione italiana. Questa volta nel suo mirino c’è Maria De Filippi, simbolo di Mediaset e conduttrice tra le più influenti e rispettate del panorama televisivo. Corona e le sue parole su Maria De Filippi. Maria De Filippi è da anni una vera e propria colonna di Canale5, con programmi che registrano ascolti stabili e share da record. Tu Sì Que Vales ha raggiunto quasi 4 milioni di spettatori con il 27% di share, battendo la concorrenza di Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche: Caso Signorini, Fabrizio Corona ora promette rivelazioni su Maria De Filippi
Leggi anche: Uomini e Donne oggi: Marcello nel mirino di Maria De Filippi, Tina a Mario Lenti: “Fai proprio pena come uomo”
Non finisce qui, Fabrizio Corona a telefono con Fiorello parla del caso Signorini.
Caso Signorini, Fabrizio Corona ora promette rivelazioni su Maria De Filippi - Fabrizio Corona si spinge oltre il caso di Alfonso Signorini e ora fa il nome di Maria De Filippi: cosa dovrà rivelare? dilei.it
Fabrizio Corona pronto a smascherare Maria De Filippi dopo Alfonso Signorini/ “Arriva una puntata su di lei” - Fabrizio Corona pronto a smascherare Maria De Filippi dopo Alfonso Signorini: "Arriva una puntata su di lei", cos'è successo in passato ... ilsussidiario.net
Fabrizio Corona: «Maria De Filippi? Prossimamente una puntata su di lei». La rivelazione al Molo5, il gesto delle ali e le domande choc dopo le puntate su Alfonso Signorini - Fabrizio Corona show al Molo5 la notte del 25 dicembre: «Chi ha l'u******o grosso? ilgazzettino.it
"Il punto non è santificare o demonizzare Fabrizio Corona. Il punto, più disturbante, è che un prodotto percepito come gossip può produrre un effetto tipico dell’inchiesta: costringere un sistema a guardarsi allo specchio. E quando lo specchio restituisce accuse x.com
Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona la società che produce il reality ha scelto di intervenire con una nota formale - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.