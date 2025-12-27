F1 Herbert snobba Antonelli Bearman e Bortoleto | Il miglior rookie è un altro
Johnny Herbert non ha dubbi su chi è stato il miglior rookie del 2025: snobbati Antonelli, Bearman e Bortoleto. La stagione 2025 della Formula 1 ha visto emergere diversi talenti tra i debuttanti, ma per l’ex pilota britannico Johnny Herbert il migliore è stato Isack Hadjar, snobbando Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman e Gabriel Bortoleto. . 🔗 Leggi su Sportface.it
Herbert: “Il miglior rookie del 2025 è Hadjar, che reazione dopo il dramma di Melbourne”.
Herbert: “Il miglior rookie del 2025 è Hadjar, che reazione dopo il dramma di Melbourne” - Secondo Johnny Herbert Isack Hadjar è il miglior rookie del 2025, soprattutto perché ha reagito al dramma di Melbourne ... formulapassion.it
