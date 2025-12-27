EVOLUTION sbarca a Roma | lo show che rivoluziona il circo
Dopo sette mesi di trionfi alle Isole Canarie, arriva finalmente in Italia il circo più innovativo mai realizzato, capace di catapultare il pubblico in un universo futuristico. È EVOLUTION – Il Circo del Futuro, che farà tappa a Roma, all’Eur, nell’area dell’ex Velodromo (via Oceano Pacifico 271), fino all’8 febbraio 2026. L’emozione incontra la tecnologia in questo nuovo, sorprendente progetto firmato Le Cirque Zoppis, la compagnia che ha già conquistato il pubblico con spettacoli come CirCuba, Aqua Circo e CircAfrica. EVOLUTION non è semplicemente un circo, ma un’esperienza immersiva che rompe gli schemi tradizionali e trascina gli spettatori in un mondo dove adrenalina, innovazione e meraviglia si fondono, rigorosamente senza l’uso di animali. 🔗 Leggi su Funweek.it
