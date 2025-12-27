Eventi di Natale Confcommercio | Rafforzano il legame tra commercio cultura e comunità
A Cesena il Natale anche nei suoi giorni sino all'Epifania si vive soprattutto attraverso un ricco calendario di eventi e iniziative diffuse. È quanto emerge dall’indagine di Confcommercio, che ha coinvolto anche il territorio cesenate, mettendo in luce come i cittadini trascorrano i giorni di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Sassuolo accende il Natale: un mese di eventi tra tradizione, cultura e comunità
Sangalli: Tasse, proseguire il taglio. E rafforzare la lotta ai contratti pirata; Per il turismo Natale ricco. Le stime di Confesercenti e Confcommercio; Confcommercio: a Natale il 73,1 per cento degli italiani sosterrà la spesa maggiore per cibi e bevande; Doppio appuntamento per accendere la magia delle feste: il Natale è un successo a San Giuliano Terme.
Eventi di Natale, un successo per il commercio e la socialità - Due pomeriggi all’insegna della magia, della partecipazione e della convivialità hanno animato il territorio di San Giuliano Terme, confermando ... msn.com
"Natale sotto le stelle" a Servola, incontro di musica, buon cibo e spirito natalizio - Valorizzare un quartiere la cui identità è forgiata da cultura, storia e tradizioni, lo rende uno dei rioni più emblematici e caratteristici della città. triestecafe.it
Pisa festeggia il Natale: il ricco cartellone di eventi targato Confcommercio - Spettacoli, esibizioni, attività dedicate alle famiglie e iniziative di intrattenimento rivolte a grandi e piccoli renderanno Pisa ancora più accogliente ... gonews.it
CosmoPolismedia. . Auguri di Natale 2025 - Leonardo Giangrande Presidente Provinciale Confcommercio Taranto #25dicembre #natale #annonuovo #natale2025 #cosmopolis_media - facebook.com facebook
Buon Natale a tutti gli Associati di Confcommercio Como! Vi auguriamo un 2026 ricco di successi: siamo pronti a supportarvi con tante novità, servizi e opportunità imperdibili! #Natale2025 Contenuto integrato con l'ausilio di strumenti di IA e verificato dalla r x.com
