Eurolega una rimonta tutta cuore non basta alla Virtus Bologna | l' Olympiacos vince 97-94

Bologna, 26 dicembre – Un quarto quarto giocato ai limiti della perfezione (34-20 di parziale) non è bastato alla Virtus Bologna per completare una rimonta dal -20. Alla fine, a spuntarla alla Virtus Arena è stato l’Olympiacos che, nell’ultimo impegno di Eurolega del 2025, ha inflitto la seconda sconfitta casalinga stagionale ai bianconeri piegandoli 97-94. A mettere le firme più pesanti su questo successo degli ellinici ci hanno pensato Tyler Dorsey con 23 punti ed Evan Fournier con 21, tutti ottenuti grazie al tiro da fuori (710 da tre per il francese). Si è invece spinto fino a 16 punti (ai quali ha aggiunto anche 5 rimbalzi) Sasha Vezenkov, mentre Alec Peters e Nikola Milutinov hanno chiuso con 13 punti a testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

