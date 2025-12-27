Etna scatta allerta gialla per attività del vulcano

(Adnkronos) – Etna osservato speciale oggi, 27 dicembre. Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di allerta per il vulcano dal livello verde al livello giallo e la fase operativa di preallerta. Il Dipartimento ha invitato le strutture territoriali di protezione civile ad adottare le misure di mitigazione del rischio, soprattutto in relazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

