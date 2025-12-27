Etna in piena attività con esplosioni continue e fontane di lava | in corso gli accertamenti

Intensificazione dell’eruzione sui crateri sommitali: l’INGV monitora l’evoluzione del fenomeno, nessuna criticità per i centri abitati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Etna in piena attività: esplosioni al cratere di Nord-Est e cenere fino a Taormina, il Video - Un’intensa e continua fase stromboliana è attualmente in corso al cratere di Nord- ilmeteo.it

etna piena attivit224 esplosioniEtna in attività: esplosioni stromboliane al Cratere di Nord-Est, cenere verso il versante ionico - Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo confermano la persistenza dei trend già in atto dal 24 dicembre ... reggiotv.it

etna piena attivit224 esplosioniEtna, riprende con forza l’attività stromboliana: esplosioni e cenere fino a Taormina - Emesso un Vona (Volcano observatory notices for aviation) arancione, ma l’attuale fase eruttiva dell’Etna non impatta sulla piena operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania ... msn.com

