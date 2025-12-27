Si intensifica l'attivita' eruttiva sui crateri sommitali dell'Etna dove nelle ultime 24 ore i sismografi dell'Ingv, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologa, hanno registrato esplosioni quasi continue. Durante le ore notturne la visibilita' era fortemente limitata a causa di una densa copertura nuvolosa; tuttavia le nuvole erano costantemente illuminate da forti bagliori. Questa mattina in condizioni di visibilita' parzialmente migliorate, si e' osservato un rapido incremento nell'intensita' dell'attivita', con fontane di lava alte circa 150-200 metri e continua emissione di cenere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Etna: continua attività eruttiva con cenere, esplosioni e fontane di lava

Leggi anche: L'Etna in attività con cenere, esplosioni e fontane di lava

Leggi anche: Etna in piena attività con esplosioni continue e fontane di lava: in corso gli accertamenti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Etna intensa attività stromboliana dal cratere Nord-Est | voli regolari all' aeroporto.

Crolla parte cratere Etna, nube eruttiva alta chilometri - A provocarla, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo, di Catania, sarebbe stato un ... tg24.sky.it

Crolla una parte del cratere dell'Etna, nube eruttiva alta chilometri - Dà spettacolo l'Etna con una nuova intensa fase eruttiva dal cratere di Sud- ansa.it

L'Etna registra un crollo al cratere e un'alta nube eruttiva, con attività stromboliana e aumento del tremore vulcanico - A provocarla, secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia osservatorio etneo (Ingv- ilsole24ore.com

L'#Etna, con la cima innevata, continua la sua vigorosa attività stromboliana, concentrata soprattutto nel #cratere di Nord-Est - facebook.com facebook

Nuova fase eruttiva per l' #Etna. Ieri dall'INGV: in corso un'intensa e continua attività al cratere di Nord-Est, con lancio di materiale incandescente ed emissione di modeste quantità di cenere vulcanica x.com