Etna ancora fontane di lava e cenere

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

15.20 S'intensifica l'attività eruttiva sui crateri sommitali dell'Etna. Nelle ultime 24 ore i sismografi hanno registrato esplosioni quasi continue. Dalla notte a stamattina vi è stato un rapido incremento nell'intensità: fontane di lava alte 150-200 metri e una continua emissione di cenere e vapore da una zona sul lato est dove ha avuto inizio un flusso lavico che si dirige verso l'alta Valle del Bove. In corso sopralluoghi dell'Ingv. La colonna eruttiva è alta diversi chilometri. Nessuna cenere caduta in zone abitate. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: L'Etna in attività con cenere, esplosioni e fontane di lava

Leggi anche: L’Etna continua ad eruttare, fontane di lava e cenere vulcanica. Gli aggiornamenti sull’aeroporto di Catania

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Etna in attività, la Protezione Civile alza l'allerta per rischio fontane di Lava: monitorato l'aeroporto; Etna in attività, esplosioni e cenere verso nord-est: Ingv emette avviso arancione per l’aviazione; Pericolo fontane di lava, sale l'allerta sull'Etna; Etna in eruzione, lo spettacolo tra la neve: dalla Protezione civile allerta per possibili fontane di lava.

etna fontane lava cenereL’Etna continua ad eruttare, fontane di lava e cenere vulcanica. Gli aggiornamenti sull’aeroporto di Catania - L’aeroporto al momento è operativo, anche se l’avviso per l’aviazione è di colore rosso, il massimo ... quotidiano.net

etna fontane lava cenereFontane di lava ed emissione di cenere vulcanica sull'Etna - La fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa non impatta sulla piena operatività dell'aeroporto internazionale di Catania ... reggiotv.it

etna fontane lava cenereFontane di lava ed emissione di cenere vulcanica sull’Etna: emesso avviso per il volo rosso - Allo stato l'attuale fase eruttiva dell'Etna non impatta sulla piena operatività dell'aeroporto internazionale. ilsicilia.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.