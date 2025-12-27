Etna ancora fontane di lava e cenere
15.20 S'intensifica l'attività eruttiva sui crateri sommitali dell'Etna. Nelle ultime 24 ore i sismografi hanno registrato esplosioni quasi continue. Dalla notte a stamattina vi è stato un rapido incremento nell'intensità: fontane di lava alte 150-200 metri e una continua emissione di cenere e vapore da una zona sul lato est dove ha avuto inizio un flusso lavico che si dirige verso l'alta Valle del Bove. In corso sopralluoghi dell'Ingv. La colonna eruttiva è alta diversi chilometri. Nessuna cenere caduta in zone abitate. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
