Estrazione Million Day oggi sabato 27 dicembre 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, sabato 27 dicembre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, sabato 27 dicembre 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 27 DICEMBRE 2025 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 26 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 25 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 24 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 23 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 22 DICEMBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 27 dicembre 2025: i numeri vincenti di sabato

Leggi anche: Estrazione Million Day di oggi, 6 dicembre 2025: i numeri vincenti di sabato

Leggi anche: Estrazione Million Day di oggi, 13 dicembre 2025: i numeri vincenti di sabato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi lunedì 22 dicembre: i numeri vincenti; MillionDAY di oggi, estrazione 18 dicembre 2025: i numeri vincenti; Cinque numeri per un milione: Million Day e Million Day Extra, i vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 19 dicembre 2025; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi mercoledì 24 dicembre: i numeri vincenti.

Million Day, estrazione 20:30 di oggi 26 dicembre 2025/ I numeri vincenti e la versione Extra - Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 20:30 di venerdì 26 dicembre 2025: i numeri vincenti del secondo concorso di oggi ... ilsussidiario.net

Million Day, numeri vincenti oggi 26 dicembre 2025/ L’estrazione di Santo Stefano alle 13: gli Extra - Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 13:00 di venerdì 26 dicembre 2025: i numeri vincenti del primo concorso di oggi ... ilsussidiario.net

MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di venerdì 26 dicembre 2025: i numeri vincenti - MillionDay e MillionDay Extra, le estrazioni di venerdì 26 dicembre 2025: i numeri vincenti su Leggo. msn.com