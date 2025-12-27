Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi sabato 27 dicembre 2025. Oggi, sabato 27 dicembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 206 del 2025 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 27 dicembre 2025, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 206 del 27 dicembre 2025 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 27 dicembre 2025

Leggi anche: Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 27 novembre 2025

Leggi anche: Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 2 dicembre 2025

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 24 dicembre 2025: i numeri vincenti; Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 23 dicembre: numeri vincenti; Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di martedì 23 dicembre 2025; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi lunedì 22 dicembre 2025.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 27 dicembre 2025 - Estrazione Lotto: i numeri vincenti estratti oggi, sabato 27 dicembre 2025, alle ore 20 | Scoprite con noi i risultati sulle varie ruote ... tpi.it