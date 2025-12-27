Blitz all’alba tra Napoli e Caserta. Nelle prime ore del mattino i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, ritenute gravemente indiziate dei reati di estorsione e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso. Estorsioni agli agricoltori in cambio di servizi di “guardiania” . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Estorsioni agli agricoltori in cambio di servizi di “guardiania” tra Napoli e Caserta: in arresto 2 legati ai Casalesi

Leggi anche: Minacce dal carcere a pentito per non farlo parlare, arrestati due fratelli legati ai Casalesi

Leggi anche: Terra dei Fuochi, Carabinieri tra Napoli e Caserta: un arresto e diverse denunce a Giugliano, Mondragone e Castel Volturno

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Voto di scambio ed estorsioni tra Bari e Foggia: sei arresti. Indagato il sindaco di Modugno - Soldi in cambio di voti, assunzioni e favori alla criminalità organizzata Roma, 5 novembre 2025 – Voti in cambio di ... quotidiano.net

LEGGI LA NOTIZIA - https://tinyurl.com/mu9d6ke6 - I numeri dell’ultimo report diffuso dalla Questura mostrano una diminuzione dei reati complessivi nella nostra Provincia, con un calo di furti, rapine ed estorsioni. In controtendenza il dato relativo agli incendi - facebook.com facebook