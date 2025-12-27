Essere ottimisti nel 2025 si può Per rispetto dei fatti

Essere ottimisti nel 2025 è diventato un gesto controcorrente. Quasi una provocazione. In un’epoca in cui il pessimismo è percepito come prova di intelligenza, di profondità morale, di consapevolezza, dire che le cose possono andare meglio sembra una forma di irresponsabilità. E invece è vero il contrario: oggi l’ottimismo, se ancorato alla realtà, è una postura adulta. Non emotiva, non consolatoria, ma razionale. Un indizio utile arriva da una fonte che non può essere accusata di buonismo: The Economist. Nel suo tradizionale numero di fine anno, il settimanale britannico non ha scelto il “paese dell’anno” in base alla felicità, alla potenza o alla propaganda, ma secondo un criterio più interessante: chi è migliorato di più. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

