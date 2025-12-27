Esposito Sampdoria operazione praticamente chiusa | i dettagli della trattativa e quando il giocatore sarà a disposizione
Esposito Sampdoria, l’operazione è stata praticamente definita. Ecco quando il centrocampista sarà a disposizione di Gregucci La sessione invernale di calciomercato si apre con un colpo di grande rilievo per i blucerchiati: Esposito è ora una realtà. Il club doriano ha infatti chiuso l’operazione per Salvatore Esposito, regista classe 2000 proveniente dallo Spezia, assicurandosi uno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
È FATTA PER ESPOSITO Come riportato da Il Secolo XIX, la Sampdoria ha chiuso per l'arrivo di Salvatore Esposito . Il centrocampista classe 2000 arriva dallo Spezia in prestito oneroso a 500mila euro con obbligo di riscatto a 1 milione più un bonu - facebook.com facebook
