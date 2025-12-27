ad insediamento avvenuto. In un momento di estrema criticità per la Fiorentina, che resta inchiodata all’ ultimo posto in classifica dopo la dolorosa sconfitta contro il Parma, la società ha scelto di non procedere con l’esonero immediato. Nonostante la mancata continuità rispetto alla vittoria ottenuta precedentemente contro l’Udinese, Paolo Vanoli è stato ufficialmente confermato sulla panchina viola. La centralità di Fabio Paratici. La decisione di mantenere lo status quo tecnico è strettamente legata all’imminente riassetto societario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Esonero Vanoli? Il tecnico della Fiorentina è confermato. Ma attenzione alla decisione finale di Paratici

