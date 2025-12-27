Esempio di discrezione e dolcezza | è morta Italia Ferrara mamma di Lillo Firetto

27 dic 2025

È morta Italia Ferrara, mamma dell'ex sindaco di Agrigento - attuale consigliere comunale d'opposizione - Lillo Firetto. Ma anche di Massimo, Mirko, Gianluca e Angelo. Italia Ferrara è sempre stata presente nella vita dei suoi cari, senza cercare mai la ribalta. Una vita la sua improntata alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

