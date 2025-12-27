Il vicino di Eros Ramazzotti lo accusa di aver devastato il suo appartamento con lavori estremi e ora non vorrebbe pagare oltre 200.000€ di danni. Una storia che fa discutere! Fermati subito: questa non è una semplice lite di condominio. è una bomba che coinvolge Eros Ramazzotti! Nel cuore di Milano esplode una storia clamorosa. Il vicino di casa del cantante accusa l’artista di aver trasformato una ristrutturazione in un vero incubo. Lavori pesanti, vibrazioni continue, soffitti lesionati e ambienti compromessi: secondo il racconto, l’appartamento sottostante sarebbe stato letteralmente devastato. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - ESCLUSIVO: Eros Ramazzotti ha DISTRUTTO una CASA e ora NON PAGA!

Leggi anche: «Così Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare i danni»

Leggi anche: “Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole risarcirmi”. Guai per il cantante, le gravi accuse

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

«Così Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare i danni» - Che però durante la ristrutturazione del suo immobile avrebbe fatto 200 mila euro di danni ... msn.com

Eros Ramazzotti ha una compagna?/ Dalla rottura con Dalila alle voci su Sofia Costantini di Temptation Island - La vita amorosa di Eros Ramazzotti continua a tener banco nel mondo del gossip, specialmente dopo la rottura con la fidanzata Dalila ... ilsussidiario.net