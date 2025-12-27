ESCLUSIVO | Eros Ramazzotti ha DISTRUTTO una CASA e ora NON PAGA!
Il vicino di Eros Ramazzotti lo accusa di aver devastato il suo appartamento con lavori estremi e ora non vorrebbe pagare oltre 200.000€ di danni. Una storia che fa discutere! Fermati subito: questa non è una semplice lite di condominio. è una bomba che coinvolge Eros Ramazzotti! Nel cuore di Milano esplode una storia clamorosa. Il vicino di casa del cantante accusa l’artista di aver trasformato una ristrutturazione in un vero incubo. Lavori pesanti, vibrazioni continue, soffitti lesionati e ambienti compromessi: secondo il racconto, l’appartamento sottostante sarebbe stato letteralmente devastato. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
Leggi anche: «Così Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare i danni»
Leggi anche: “Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole risarcirmi”. Guai per il cantante, le gravi accuse
«Così Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare i danni» - Che però durante la ristrutturazione del suo immobile avrebbe fatto 200 mila euro di danni ... msn.com
Eros Ramazzotti ha una compagna?/ Dalla rottura con Dalila alle voci su Sofia Costantini di Temptation Island - La vita amorosa di Eros Ramazzotti continua a tener banco nel mondo del gossip, specialmente dopo la rottura con la fidanzata Dalila ... ilsussidiario.net
Eros Ramazzotti torna negli stadi: concerto a Bari, unica data in Puglia - Eros Ramazzotti torna negli stadi con "Una storia importante World Tour". quotidianodipuglia.it
ESCLUSIVO: Eros Ramazzotti ha DISTRUTTO una CASA e ora NON PAGA!
Questo Natale, immergiti in un mondo di eleganza e passione con il cofanetto Versace Eros. Un profumo intenso e seducente da 100 ml, un pratico profumo da viaggio per portare con te l'essenza del lusso ovunque tu vada, e un beauty case esclusivo per co - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.