Esami superati al corso per direttori di gara Sezione maceratese più ricca Ci sono ventidue nuovi arbitri

Nell'organico della Sezione Aia di Macerata, sono stati inseriti i 22 arbitri di calcio che hanno superato il corso iniziato il 13 ottobre: fra i promossi, cinque hanno il doppio tesseramento che consente di poter giocare con la propria squadra, quando non vengono designati, fino all'età di 19 anni. E la sezione maceratese, nelle sette delle Marche, conferma il primato con il più elevato numero d'iscritti. I nuovi arbitri sono Youssef Abbou, Leonardo Cetraro, Samuele Del Bianco, Tommaso De Minicis, Daniele Domizi, Nicolas Dumitrache, Nahji Elmehdi, Kristian Frani, Christian Girotti, Riccardo Grillotti, Andi Hoxha, Franco Micucci Cecchi, Fatima Mirat, Miguel Pagnotta, Tommaso Principi, Andrea Riccardi, Giulia Rossi, Cristiano Sampaolo, Benedetta Severini, Alessia Soccio, Nicholas Taborro, Youssef Zerroug.

