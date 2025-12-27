Eros Ramazzotti il vicino gli fa causa | Gravi danni da lavori in suo appartamento
(Adnkronos) – Contenzioso legale da 200mila euro tra Eros Ramazzotti e il suo vicino di casa, Paolo Rossi, revisore dei conti genovese residente nell’appartamento sottostante a quello del cantante nel quartiere milanese CityLife. A ricostruire la vicenda è il quotidiano La Verità, che spiega come Ramazzotti nell’ottobre del 2024 abbia acquistato casa proprio sopra a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Eros Ramazzotti denunciato dal vicino per danni all’appartamento
Leggi anche: Eros Ramazzotti, il vicino di casa gli chiede 200mila euro per i danni all'appartamento: "Ma lui si rifiuta di pagare"
Eros Ramazzotti, il vicino lo denuncia: «Mi ha distrutto casa con i lavori di ristrutturazione e non vuole pagare i danni»; «Così Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare i danni»; Rocio Munoz Morales a Verissimo: «Non avevo capito che Raoul Bova mi tradiva. Ma non ho rimpianti, sarà sempre il papà delle mie figlie»; Sarcina: «Ho denunciato Incorvaia perché non si mettono i figli sui social. Scamarcio? Nessun chiarimento».
Eros Ramazzotti, il vicino gli fa causa: "Gravi danni da lavori in suo appartamento" - Contenzioso legale da 200mila euro tra Eros Ramazzotti e il suo vicino di casa, Paolo Rossi, revisore dei conti genovese residente nell’appartamento sottostante a quello del cantante nel quartiere ... adnkronos.com
Eros Ramazzotti nei guai a CityLife: il vicino chiede 200mila euro per i danni alla casa - Contenzioso a CityLife: il vicino di Eros Ramazzotti chiede oltre 200mila euro per danni causati dai lavori nell’appartamento del cantante ... msn.com
«Eros Ramazzotti sempre disponibile pur non avendo responsabilità dirette»: la replica dopo dopo la causa da 200mila euro del vicino - La controversia tra Paolo Rossi, 59 anni, revisore dei conti residente a Milano, e il cantante Eros Ramazzotti continua a far discutere, ma ora arrivano chiarimenti dalla controparte. leggo.it
Eros Ramazzotti denunciato dal vicino: crolla il soffitto dopo la ristrutturazione
#Eros #Ramazzotti è al centro di una controversia legale con il vicino del piano inferiore, un revisore dei conti, che lo accusa di aver provocato gravi danni al suo appartamento a seguito dei lavori di ristrutturazione nel piano superiore. Secondo il vicino, Ra x.com
Leggo. . Paolo Rossi, 59 anni, revisore dei conti genovese residente a Milano in zona CityLife, è al centro di una controversia con un vicino d’eccezione: il cantante Eros Ramazzotti. Secondo i legali di Rossi, Fabio Lepri e Salvatore Pino, fino a un certo mome - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.