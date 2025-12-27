Eros Ramazzotti denunciato dal vicino per danni all’appartamento
Il vicino di Eros Ramazzotti gli ha fatto causa perché, a causa di lavori di ristrutturazione, avrebbe arrecato danni alla sua abitazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Eros Ramazzotti denunciato dal vicino a Citylife: “Mi ha distrutto casa, danni per oltre 200mila euro”. “No, difetti occulti dell’immobile”
Leggi anche: Eros Ramazzotti, il vicino di casa gli chiede 200mila euro per i danni all'appartamento: "Ma lui si rifiuta di pagare"
Eros Ramazzotti, il vicino lo denuncia: «Mi ha distrutto casa con i lavori di ristrutturazione e non vuole pagare i danni»; Sarcina: «Ho denunciato Incorvaia perché non si mettono i figli sui social. Scamarcio? Nessun chiarimento»; Jorge Lorenzo truffato, la testimonianza a Dentro la Notizia: «Mi sono fidato di una persona sbagliata. Il suo debito ammonta a più di...; «Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non paga»: la denuncia di un vicino del cantante.
Eros Ramazzotti denunciato dal vicino a Citylife: “Mi ha distrutto casa, danni per oltre 200mila euro”. “No, difetti occulti dell’immobile” - Milano, soffitto crollato durante i lavori di ristrutturazione: il revisore dei conti Paolo Rossi da causa al cantante. msn.com
Eros Ramazzotti denunciato dal vicino, il soffitto crolla dopo i lavori di ristrutturazione: chiesto al cantante un risarcimento di 200mila euro VIDEO - A Milano, Paolo Rossi accusa Eros Ramazzotti di aver causato gravi danni al suo appartamento durante i lavori ... msn.com
“Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare 200mila euro di danni”: il vicino di casa a Milano - Paolo Rossi ha denunciato Eros Ramazzotti per danni, causati dai lavori di ristrutturazione dell’appartamento del cantante che, secondo la difesa, varrebbero ... fanpage.it
Leggo. . Paolo Rossi, 59 anni, revisore dei conti genovese residente a Milano in zona CityLife, è al centro di una controversia con un vicino d’eccezione: il cantante Eros Ramazzotti. Secondo i legali di Rossi, Fabio Lepri e Salvatore Pino, fino a un certo mome - facebook.com facebook
Eros Ramazzotti, il vicino gli chiede 200 mila euro per i danni all'appartamento a City Life: «Ma non vuole pagare» x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.