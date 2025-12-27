Il vicino di Eros Ramazzotti gli ha fatto causa perché, a causa di lavori di ristrutturazione, avrebbe arrecato danni alla sua abitazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Eros Ramazzotti denunciato dal vicino per danni all’appartamento

Leggi anche: Eros Ramazzotti denunciato dal vicino a Citylife: “Mi ha distrutto casa, danni per oltre 200mila euro”. “No, difetti occulti dell’immobile”

Leggi anche: Eros Ramazzotti, il vicino di casa gli chiede 200mila euro per i danni all'appartamento: "Ma lui si rifiuta di pagare"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Eros Ramazzotti, il vicino lo denuncia: «Mi ha distrutto casa con i lavori di ristrutturazione e non vuole pagare i danni»; Sarcina: «Ho denunciato Incorvaia perché non si mettono i figli sui social. Scamarcio? Nessun chiarimento»; Jorge Lorenzo truffato, la testimonianza a Dentro la Notizia: «Mi sono fidato di una persona sbagliata. Il suo debito ammonta a più di...; «Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non paga»: la denuncia di un vicino del cantante.

Eros Ramazzotti denunciato dal vicino a Citylife: “Mi ha distrutto casa, danni per oltre 200mila euro”. “No, difetti occulti dell’immobile” - Milano, soffitto crollato durante i lavori di ristrutturazione: il revisore dei conti Paolo Rossi da causa al cantante. msn.com