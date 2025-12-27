Eros Ramazzotti denunciato dal vicino a Citylife | Mi ha distrutto casa danni per oltre 200mila euro No difetti occulti dell’immobile

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano – Al piano di sopra, una storia importante: demolizioni di muri interni, rimozione di porte e impianti, smantellamento di pavimenti e massetti, un uso massiccio di martelli pneumatici. Solo per caso Paolo Rossi, 59 anni, revisore dei conti genovese residente a Citylife, non vede l’intonaco del soffitto crollargli sulla testa: “Il soffitto della zona palestra e sauna si è staccato completamente, precipitando al suolo e danneggiando gli ambienti”. Era il 4 dicembre 2024, il dottor Rossi era fuori Milano con la moglie. Sopra il suo appattamento erano invece al lavoro per ristrutturare l’appartamento acquistato (ottobre 2024) da Eros Ramazzotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

eros ramazzotti denunciato dal vicino a citylife mi ha distrutto casa danni per oltre 200mila euro no difetti occulti dell8217immobile

© Ilgiorno.it - Eros Ramazzotti denunciato dal vicino a Citylife: “Mi ha distrutto casa, danni per oltre 200mila euro”. “No, difetti occulti dell’immobile”

Leggi anche: “Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare 200mila euro di danni”: il vicino di casa a Milano

Leggi anche: Il vicino di Eros Ramazzotti a Milano: “Mi ha distrutto casa con i lavori”, ora chiede 200mila euro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Eros Ramazzotti, il vicino lo denuncia: «Mi ha distrutto casa con i lavori di ristrutturazione e non vuole pagare i danni»; Sarcina: «Ho denunciato Incorvaia perché non si mettono i figli sui social. Scamarcio? Nessun chiarimento»; Jorge Lorenzo truffato, la testimonianza a Dentro la Notizia: «Mi sono fidato di una persona sbagliata. Il suo debito ammonta a più di...; «Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non paga»: la denuncia di un vicino del cantante.

eros ramazzotti denunciato vicino“Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare 200mila euro di danni”: il vicino di casa a Milano - Paolo Rossi ha denunciato Eros Ramazzotti per danni, causati dai lavori di ristrutturazione dell’appartamento del cantante che, secondo la difesa, varrebbero ... fanpage.it

eros ramazzotti denunciato vicinoEros Ramazzotti denunciato dal vicino: “Distrutto casa, 200mila euro di danni”/ La difesa legali del cantante - Eros Ramazzotti denunciato dal vicino: "Distrutto casa, 200mila euro di danni" La difesa legali del cantante: "Non è colpa sua", cos'è successo ... ilsussidiario.net

eros ramazzotti denunciato vicinoEros Ramazzotti denunciato dal vicino di casa: chiesti oltre 200.000€ di danni - Il vicino di casa di Eros Ramazzotti lo ha denunciato Anche i ricchi piangono e si denunciano a vicenda. msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.