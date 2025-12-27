Eros Ramazzotti denunciato dal vicino a Citylife | Mi ha distrutto casa danni per oltre 200mila euro No difetti occulti dell’immobile

Milano – Al piano di sopra, una storia importante: demolizioni di muri interni, rimozione di porte e impianti, smantellamento di pavimenti e massetti, un uso massiccio di martelli pneumatici. Solo per caso Paolo Rossi, 59 anni, revisore dei conti genovese residente a Citylife, non vede l’intonaco del soffitto crollargli sulla testa: “Il soffitto della zona palestra e sauna si è staccato completamente, precipitando al suolo e danneggiando gli ambienti”. Era il 4 dicembre 2024, il dottor Rossi era fuori Milano con la moglie. Sopra il suo appattamento erano invece al lavoro per ristrutturare l’appartamento acquistato (ottobre 2024) da Eros Ramazzotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

