Eros Ramazzotti denunciato dal vicino | 200mila euro di danni Cosa è successo

Tra le vetrate futuristiche di CityLife, dove Milano mostra il suo volto più internazionale e silenziosamente esclusivo, anche la vita dei Vip può trasformarsi a volte in un terreno accidentato. Questa volta al centro della disputa c’è un appartamento di pregio e una ristrutturazione diventata motivo di scontro. Protagonista, suo malgrado, Eros Ramazzotti, coinvolto in una controversia legale con il vicino del piano di sotto, il revisore contabile genovese Paolo Rossi. Perché Eros Ramazzotti è stato denunciato dal vicino. A raccontare la vicenda è stato il quotidiano La Verità, che ha ricostruito una storia iniziata nell’ottobre 2024, quando Eros Ramazzotti ha acquistato un appartamento nel complesso residenziale milanese, dove vi ha trasferito anche la propria residenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

