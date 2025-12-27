Eros Ramazzotti contro il vicino di Paolo Rossi | roba da 200mila euro

Problemi tra vicini vip a CityLife, il quartiere extra lusso della "nuova" Milano. Il cantante Eros Ramazzotti, romano de Roma ma ormai milanese d'adozione, è al centro di una controversia con Paolo Rossi. No, non l'attore comico ma un revisore dei conti 59enne. Secondo i legali di quest'ultimo, Fabio Lepri e Salvatore Pino, da quando l'artista ha acquistato un appartamento adiacente a quello del loro cliente nell' ottobre del 2024 sono iniziati problemi relativi ai lavori di ristrutturazione. Un intervento "radicale" che, come spiegato da La Verità, ha comportato lavori particolarmente intensi ed " invasivi ", tra abbattimento di muri interni e smantellamento di pavimenti e massetti tramite martello pneumatico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

