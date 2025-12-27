Eros Ramazzotti contro il vicino di Paolo Rossi | roba da 200mila euro
Problemi tra vicini vip a CityLife, il quartiere extra lusso della "nuova" Milano. Il cantante Eros Ramazzotti, romano de Roma ma ormai milanese d'adozione, è al centro di una controversia con Paolo Rossi. No, non l'attore comico ma un revisore dei conti 59enne. Secondo i legali di quest'ultimo, Fabio Lepri e Salvatore Pino, da quando l'artista ha acquistato un appartamento adiacente a quello del loro cliente nell' ottobre del 2024 sono iniziati problemi relativi ai lavori di ristrutturazione. Un intervento "radicale" che, come spiegato da La Verità, ha comportato lavori particolarmente intensi ed " invasivi ", tra abbattimento di muri interni e smantellamento di pavimenti e massetti tramite martello pneumatico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: “Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare 200mila euro di danni”: il vicino di casa a Milano
Leggi anche: “Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole risarcirmi”: guai per il cantante, le accuse del vicino
Eros Ramazzotti, il vicino lo accusa: «Con i lavori di ristrutturazione mi ha distrutto casa e non vuole pagare i danni»; «Così Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare i danni»; Eros Ramazzotti: “Per Michelle ci sarò sempre”; QUOTIDIANO LA VERITÀ * IN EDICOLA 27/12/2025: «VIVO ACCAMPATO DA UN ANNO EROS RAMAZZOTTI MI HA DISTRUTTO CASA MA NON VUOL PAGARE I DANNI.
Eros Ramazzotti denunciato per i lavori "devastanti" in casa a Milano, crollo nell'appartamento del vicino - Eros Ramazzotti sarebbe stato denunciato per i lavori di ristrutturazione nella sua casa di Milano. virgilio.it
“Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole pagare 200mila euro di danni”: il vicino di casa a Milano - Paolo Rossi ha denunciato Eros Ramazzotti per danni, causati dai lavori di ristrutturazione dell’appartamento del cantante che, secondo la difesa, varrebbero ... fanpage.it
Eros Ramazzotti, il vicino lo denuncia: «Mi ha distrutto casa con i lavori di ristrutturazione e non vuole pagare i danni» - Paolo Rossi, 59 anni, revisore dei conti genovese residente a Milano in zona CityLife, è al centro di una controversia con un vicino d’eccezione: il cantante Eros Ramazzotti. msn.com
“Eros Ramazzotti mi ha distrutto casa e non vuole risarcirmi”: guai per il cantante, le accuse del vicino - facebook.com facebook
Paolo Rossi, 59 anni, ha una casa in zona Citylife a Milano. Con annesso problema con un vicino prestigioso: il cantante Eros Ramazzotti. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.