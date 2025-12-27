Ravenna, 27 dicembre 2025 – La sua mano sinistra dice tutto. Una scritta in maiuscolo sul dorso: ‘Sogna’. Non verso il mondo, ma verso sé stessa. “Sì, perché lo devo leggere io. Viviamo in un mondo dove ci tappano i sogni, mentre io vivo grazie a quelli”. Lei è Erika Vassura, 27enne influencer ravennate con una maturità sterminata e una voglia di sognare infinita e che da qualche anno porta in alto la bandiera Lgbt sui social. Una vera e propria influencer, ma del mondo lesbico. Lei è partita da un sogno, ne ha fatto un’ideale e ha concretizzato qualcosa che prima non c’era. “ Ma non chiamatemi attivista – dice –, mi ci sono quasi capitata in mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Erika e il veglione Lgbt: “A Capodanno 3 giorni insieme, così ci sentiamo meno sole”

Leggi anche: Monza, il veglione di Capodanno in autodromo: come accedere e quanto costa

Leggi anche: Morto tre anni fa, famiglia e amici si ritrovano per ricordare Leo Politica: "Così sentiamo meno la sua mancanza"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

LA PIZZERIA “LUMA” VI ASPETTA PER IL VEGLIONE SAN SILVESTRO Capodanno da Luma: festeggia San Silvestro con gusto! Se stai cercando un modo speciale per salutare il nuovo anno, la Pizzeria Luma di Faenza ha la proposta perfetta per te! Il 3 - facebook.com facebook