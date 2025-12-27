erbacce e degrado nella passeggiata

Incuria e degrado lungo i marciapiedi alla Fossa Maestra. La segnalazione arriva da un residente di Marina ed è solo l’ultima di una serie di appelli che diversi cittadini di Marina, in particolare nell’area della Fossa Maestra, fanno arrivare spesso anche al nostro giornale, con allegate foto in cui si alternano situazioni di marciapiedi dissestati, sporchi o in cui è presente scarsa manutenzione del verde pubblico. Alcuni mesi fa alcuni cittadini avevano segnalato al ‘curvone’ del Paradiso l’impossibilità di poter passare a piedi a bordo strada a causa della presenza di diversi sfalci lasciati in terra, compresi alcuni canneti particolarmente pericolosi la cui base era stata lasciata impiantata nel terreno, diventando una sorta di ‘coltello naturale’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

