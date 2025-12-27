Erbacce e degrado nella passeggiata
Incuria e degrado lungo i marciapiedi alla Fossa Maestra. La segnalazione arriva da un residente di Marina ed è solo l’ultima di una serie di appelli che diversi cittadini di Marina, in particolare nell’area della Fossa Maestra, fanno arrivare spesso anche al nostro giornale, con allegate foto in cui si alternano situazioni di marciapiedi dissestati, sporchi o in cui è presente scarsa manutenzione del verde pubblico. Alcuni mesi fa alcuni cittadini avevano segnalato al ‘curvone’ del Paradiso l’impossibilità di poter passare a piedi a bordo strada a causa della presenza di diversi sfalci lasciati in terra, compresi alcuni canneti particolarmente pericolosi la cui base era stata lasciata impiantata nel terreno, diventando una sorta di ‘coltello naturale’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Erbacce e marciapiedi distrutti: degrado nella zona "Antiracket" del rione Paradiso
Leggi anche: Erbacce e rifiuti nei vialetti: Piano Gatta nel degrado alla vigilia del "ponte dei defunti"
Erbacce e degrado nella passeggiata - La segnalazione arriva da un residente di Marina ed è solo l’ultima di una serie di appelli che diversi cittadini di Marina, in particolare ne ... msn.com
Degrado senza tempo. Passeggiata indignata tra i resti del porto antico: "Monumenti in pericolo" - Il porto traianeo seppellito dalle erbacce, resti archeologici senza segnaletica, l’Arco di Traiano circondato dai tir: sono alcuni dei segnali di incuria, nella conservazione dei beni archeologici e ... ilrestodelcarlino.it
Una ‘passeggiata’ nel degrado. Abitanti di Avenza in marcia per avere sicurezza e decoro - Tornano a sollecitare la possibilità di installare telecamere nei condomini a rischio del quartiere. lanazione.it
BASTA SCUSE: IL CENTRO STORICO È ALLO SBANDO Il centro storico è ridotto in condizioni non accettabili: pavimentazioni distrutte, erbacce ovunque, fontane abbandonate, vicoli lasciati marcire. Questo degrado non è un imprevisto: è il risultato di anni di - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.