Tempo di lettura: 2 minuti “ Era mio padre – Le composizioni di Ennio Morricone ” accompagneranno il pubblico in un emozionante viaggio tra le musiche che hanno fatto la storia del cinema italiano e internazionale, celebrando il genio del Maestro a quasi cinque anni dalla sua scomparsa. Considerato tra i più influenti compositori del Novecento, Ennio Morricone ha firmato oltre 500 colonne sonore, spaziando tra vari generi musicali con uno stile unico. Le sue composizioni gli hanno valso prestigiosi riconoscimenti: due Premi Oscar, tre Golden Globe, dieci David di Donatello, un Leone d’Oro alla carriera e molti altri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Era mio padre’, il racconto di Ennio Morricone nelle note dei figli Andrea e Marco

Leggi anche: Note da Oscar: Omaggio a Ennio Morricone alla Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato

Leggi anche: Il racconto straziante di Andrea Delogu a ‘Ballando’: “Mio fratello era ed è un pezzo di me”. Poi il post: “Circondata da amore. Grazie”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Convento Santuario Padre Pio. . Natale 1922. L'apparizione di Gesù Bambino a Padre Pio. Il racconto di Lucia Iadanza - facebook.com facebook