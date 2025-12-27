Equi Terme Forno e Montignoso I presepi viventi della provincia La Natività emoziona le famiglie

C’è una tradizione che ogni anno si ripete, attesa da fedeli e apuani, il presepe vivente. E la nostra provincia vede tre realtà molto radicate nel territorio: Equi Terme, Montignoso e Forno. Il primo vede centinaia di figuranti e proseguirà fino a domenica. Ieri c’è stata la visita del vescovo, fra Mario Vaccari, che ha portato il suo messaggio di pace tra le 30 postazioni a Equi Terme. Tra i mestieri rappresentati figurano fabbro, tornitore, filatrice al telaio, ciabattino, casaro e molte altre attività della tradizione contadina e artigiana. Pecore, asini, mucche, galline e oche saranno presenti nel presepe, accuditi con la massima attenzione, ospitati in spazi adeguati e seguiti da personale esperto, nel pieno rispetto del loro benessere e in condizioni di tranquillità e sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

