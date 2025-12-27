Epic Games Store è ora disponibile il gioco gratis del 27 Dicembre 2025 ecco il link per scaricarlo

Epic Games Store continua la sua tradizionale iniziativa natalizia e rende disponibile il gioco gratuito del 27 dicembre 2025. Per un solo giorno, gli utenti possono aggiungere gratuitamente alla propria libreria Cassette Beasts, un GDR indie molto apprezzato dalla critica. L’offerta è a tempo limitato e rientra nel calendario dei giochi misteriosi delle festività. Basta un account Epic per riscattarlo. È importante precisare che un volta fatto, il titolo rimane degli utenti senza scadenze. Cassette Beasts è disponibile gratuitamente a partire dal 27 dicembre e potrà essere riscattato fino alle ore 17:00 del 28 dicembre 2025 direttamente sulla pagina del gioco, cliccando su “Ottieni” e completando l’operazione entro il tempo limite per conservarlo per sempre nella propria libreria digitale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

