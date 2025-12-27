Operazione dei carabinieri a Castellana Sicula. I militari della compagnia di Petralia Sottana hanno arrestato due pregiudicati, zio e nipote di 40 e 25 anni, accusati di furto aggravato. “I due indagati - spiegano dal comando dell'Arma - hanno pensato bene introdursi all’interno di un esercizio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Entrano in un negozio e rubano frutta secca dal valore di 7 mila euro: arrestati zio e nipote

Leggi anche: 37 truffe e 800 mila euro di bottino con la tecnica del finto nipote: arrestati a Roma

Leggi anche: Rubano 15 orologi di lusso da 160 mila euro al Mercante in Fiera: arrestati tre serbi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Napoli, rubano 300 occhiali di lusso: ladri entrano con chiavi clonate - Un colpo studiato nei minimi dettagli ha colpito il negozio Officine Ottiche Group, situato in via Maurizio De Vito Piscicelli, nel cuore del quartiere Arenella a Napoli. ilmattino.it

Ci sono Natali che fanno rumore. E poi ci sono Natali come questo. Fatti di passi che entrano in negozio, di sguardi che si incrociano, di mani che sfiorano un tessuto e capiscono subito. Questo Natale è per te che ci hai scelto anche quando avevi poco tempo. - facebook.com facebook

Milano. Regali dell’ultimo minuto. Entro, abbastanza a caso, in questo negozio che sta per chiudere definitivamente. “Quando é l’ultimo giorno” chiedo al titolare. “Esattamente oggi. Dopo 33 anni abbiamo deciso che non si può più andare avanti”. Pasquale i x.com