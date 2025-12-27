Entrano in un negozio e rubano frutta secca dal valore di 7 mila euro | arrestati zio e nipote

Operazione dei carabinieri a Castellana Sicula. I militari della compagnia di Petralia Sottana hanno arrestato due pregiudicati, zio e nipote di 40 e 25 anni, accusati di furto aggravato. “I due indagati - spiegano dal comando dell'Arma - hanno pensato bene introdursi all’interno di un esercizio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

entrano in un negozio e rubano frutta secca dal valore di 7 mila euro arrestati zio e nipote

