Enel e Rummo insieme per un’industria sempre più green | accordo sul fotovoltaico ad alta efficienza
Enel e Rummo hanno dato vita a una collaborazione che dimostra come anche nella transizione energetica innovazione e tradizione siano un binomio non solo possibile, ma vincente. La partnership consentirà la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad alta efficienza dedicato all’autoconsumo industriale dello storico pastificio di qualità: una scelta di responsabilità e rispetto per l’ambiente in linea con la visione strategica delle due aziende. La collaborazione tra Enel e Rummo per un futuro sempre più sostenibile. L’impianto rappresenta concretamente l’impegno condiviso da Enel e Rummo per la costruzione di un futuro con minori emissioni, migliore efficienza energetica e modelli produttivi sempre più sostenibili: sarà uno dei più grandi d’Europa nel suo genere e già in questa fase si contraddistingue come un tassello importante del passaggio al green dell’industra agroalimentare italiana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
