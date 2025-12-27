Empoli quattro rientri e tanti dubbi Curto e Shpendi probabili dal 1’ | Dovremo gestire meglio la palla

L’ultima partita dell’anno mette di fronte l’ Empoli alla capolista Frosinone, che è l’unica squadra cadetta più giovane degli azzurri. Una sfida certamente complicata, ma allo stesso tempo affascinante, come ha sottolineato in fase di presentazione lo stesso Dionisi. "Sarà una gara difficile, ma anche bella da giocare sul nostro campo davanti ai nostri tifosi, sarebbe bello poter festeggiare la fine dell’anno con un risultato positivo". Una gara per la quale arrivano buone notizie anche dall’infermeria, visto che tornano a disposizione Curto ed Ebuehi in difesa e Shpendi e Popov in attacco. Restano ai box, quindi, solo Lovato, Saporiti e Pellegri, con il primo e l’ultimo che hanno comunque già ripreso a lavorare sul campo e che puntano ad essere convocabili per la trasferta di Cesena alla ripresa del campionato dopo la sosta invernale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

