Empoli e Carrarese il 2025 finisce con il segno X | pari agrodolci con Frosinone e Mantova

Si chiude con due pareggi, diversi per intensità e rimpianti, l’anno solare 2025 di Empoli e Carrarese. Al Castellani e allo Stadio dei Marmi regna l’equilibrio, muovendo le classifiche ma lasciando qualche conto in sospeso. Empoli – Frosinone. EMPOLI – Finisce in parità la sfida del Castellani. Un 1-1 intenso, figlio di un primo tempo vibrante e di una ripresa più tattica e spigolosa. Empoli e Frosinone si spartiscono la posta in palio al termine di una gara giocata a viso aperto. L’approccio degli ospiti è feroce. La squadra di Alvisi aggredisce subito la partita e passa meritatamente in vantaggio al 16?. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

