Emily in Paris | il piacere colpevole che è diventato grammatica pop

Life&People.it Esistono serie tv che si guardano per la trama, altre per la scrittura, altre ancora per quella misteriosa combinazione di leggerezza e ossessione. Emily in Paris è un fenomeno che si consuma in pochi giorni, si commenta per settimane e continua a generare discussioni come fosse un fatto culturale, più che un semplice format d’intrattenimento. È un racconto che vive di contrasti; e forse è proprio qui la chiave del suo successo: è allo stesso tempo ingenuo e consapevole, sfacciatamente patinato ma capace di intercettare desideri reali, volutamente stereotipato eppure sorprendentemente moderno come specchio sociale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

