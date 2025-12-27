Emergenza docenti di ruolo fuorisede | fino a 90.000 € di spese abitative
In alcune zone del Paese, per chi lavora nella scuola, riuscire a coprire le spese quotidiane rappresenta una sfida. I costi dell’abitare, in particolare, incidono in modo diretto sul reddito mensile, con percentuali che superano il 60% nelle aree urbane più grandi. A questo si somma un dato che fatica a entrare nel dibattito pubblico: molti insegnanti, pur avendo un contratto a tempo indeterminato, vivono in condizioni economiche difficili. Non è più solo una questione personale o episodica. La condizione dei docenti fuorisede è parte di un problema più ampio, che riguarda il modo in cui si intende oggi il lavoro pubblico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Emergenza docenti di ruolo fuorisede legge 107/2015: fino a 90.000 € di spese abitative e richiesta di priorità di rientro nella mobilità 2026; Docenti fuorisede, l’allarme del Cnddu: “Povertà abitativa e stipendi insufficienti”.
