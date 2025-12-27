Emergenza casa numeri-choc | A rischio oltre 2000 famiglie

I numeri sono da allarme rosso: 500 alloggi Erp sfitti "che potrebbero essere destinati a famiglie in difficoltà", 2.082 famiglie in graduatoria "spesso esposte al rischio sfratto senza alternative", come sottolinea il segretario regionale del Sunia Franco Bravo. Un quadro della situazione allarmante "ma il Govermo, con l’approvazione della Legge di bilancio, non affronta il problema abitativo, ignorando una crisi che coinvolge migliaia di famiglie in tutta Italia e che, a Spezia, ha contorni drammatici". Il Sunia denuncia come a fronte di tagli e mancati rifinanziamenti, la realtà nello Spezzino sia segnata da numeri da emergenza: ai 500 alloggi Erp sfitti si uniscono "1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

