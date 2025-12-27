Emanuela muore il giorno di Natale | Donna solare e coraggiosa
La gioia del Natale a Mirabello è stata bruscamente interrotta dalla notizia della morte di Emanuela Ramponi, una donna di 59 anni molto conosciuta in paese e alla quale tutti erano legati, non solo per la bella persona che era ma anche per quanto ha dovuto superare, tra difficoltà e lutti. Nell’ultimo periodo era ricoverata e stava combattendo contro una malattia, che il giorno di Natale l’ha portata via dall’affetto dei suoi cari già profondamente segnati da un destino infausto. "Emanuela aveva un fratello maggiore, appena 18enne, malato di leucemia – sono i ricordi di chi l’ha conosciuta –. Lei era ancora un’adolescente quando ha dovuto affrontare tutto questo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Emanuela muore il giorno di Natale: Donna solare e coraggiosa.
