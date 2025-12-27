Elisabetta Canalis l' allenamento in palestra fa il pieno di like | il video

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisabetta Canalis usa le emoji per dare significato al video che la mostra mentre si sottopone a un intenso allenamento in palestra dopo Natale. Emoji che rappresentano ogni tipo di pietanza, dalla carne alle patatine fritte, presumibilmente 'peccati di gola' a cui la modella, come da tradizione. 🔗 Leggi su Today.it

elisabetta canalis l allenamento in palestra fa il pieno di like il video

© Today.it - Elisabetta Canalis, l'allenamento in palestra fa il pieno di like: il video

Leggi anche: Elisabetta Canalis, il duro allenamento dopo Natale fa il pieno di like. Paola Barale: "Mi stanco solo a guardarti"

Leggi anche: Elisabetta Canalis e l'allenamento funzionale: il suo programma è top

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Elisabetta Canalis si allena in tutina scollata e ballerine: in palestra trionfa la sensualità - Elisabetta Canalis è tornata a lasciarsi immortalare mentre si allena ma questa volta ha sfoggiato un look davvero insolito. fanpage.it

Elisabetta Canalis è una furia, l'allenamento nella sua Sardegna è impressionante. VIDEO - Di rientro a Sassari, Elisabetta Canalis si allena nella sua città con la campionessa di muay thai Michela Demontis. affaritaliani.it

Elisabetta Canalis prende a calci il gossip: l’amore con Georgian Cimpeanu si allena in palestra - Sembrava che la storia tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu fosse giunta al capolinea, ma ecco il colpo di scena. iodonna.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.