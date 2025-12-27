Elezaj e la tripletta sotto l’albero per il Real Altofoglia

In Prima categoria (girone A) la quattordicesima giornata del girone d’andata non ha prodotto sostanziali modifiche nelle posizioni di vertice se non un leggero allungo delle prime due. Sempre di un punto la differenza tra la capolista Falco Acqualagna e il Pantano, mentre l’ Atletico Mondolfo rimane in terza piazza ma da meno 4 passa a meno 6, così come l’Avis Montecalvo si conferma in quarta posizione ma distante 9 punti dalla battistrada. Ultima la Delfino Fano. I numeri. Sei le vittorie dell’ultimo weekend, di cui quattro casalinghe. Venti i gol, cinque in più della settimana precedente. La Delfino Fano ha il triste record del peggior attacco del girone (solo 6 gol realizzati) e della peggior difesa (28 gol subiti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

