El Aynaoui protagonista in Coppa d’Africa | MVP del match contro il Mali

Dopo la pausa nel giorno di Natale, la Coppa d’Africa ha ripreso il proprio cammino con la seconda giornata della fase a gironi. Ieri, venerdì 26 dicembre, sono scesi in campo i padroni di casa del Marocco, che non sono andati oltre l’1-1 contro il Mali. Nonostante non sia arrivata la vittoria, grande protagonista del match è stato Neil El Aynaoui, che in questo avvio di competizione si sta dimostrando un giocatore importante per la sua nazionale. L’ottima prestazione del giocatore della Roma è stata premiata con la conquista del trofeo di MVP, che testimonia la sua crescita e che, di certo, farà piacere anche a Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

