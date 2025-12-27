Economia Emilia Romagna in salute
Speriamo che la legge finanziaria dia una boccata d’ossigeno alle imprese italiane. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, modenese, mi pare abbastanza soddisfatto anche se chiede, giustamente, che venga sfoltita la burocrazia eccessivamente pesante. Sarebbe interessante però sapere come chiude l’anno l’economia dell’Emilia Romagna, regione tradizionalmente forte. Roberto Poli Risponde Beppe Boni L’Emilia Romagna non è mai sotto la soglia di salute dell’economia nazionale. Anzi, spesso sta sopra l’asticella italiana. Un indicatore sono i numeri diffusi da Unioncamere poco prima di Natale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Emilia Romagna motore dell'economia italiana: nel 2025 Pil a +0,6% e occupazione al 71,5%
Leggi anche: L'economia locale, nonostante le tensioni internazionali l'Emilia Romagna cresce: "Ora investiamo sull'intelligenza artificiale"
