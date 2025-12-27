Ecco quando coltiveremo l' insalata sulla Luna
Franco Malerba, 79 anni, primo astronauta italiano nello spazio: "Stiamo lavorando a una serra adattiva. Cosa ci aspetta nei prossimi anni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Superluna Fredda di dicembre: ecco quando osservare l’ultima Luna piena del 2025
Leggi anche: Luna piena di ottobre 2025: ecco perché sarà una Superluna. Dove, come e quando osservarla
Torino manda in orbita l’insalata, l’astronauta Franco Malerba: «Porto nello spazio l’agricoltura green, entro il 2027 coltiveremo la nostra prima serra» - La tecnologia brevettata si chiama «Adaptive Vertical Farm» e permette di dare vita a una serra a struttura mul ... torino.corriere.it
Le prime piante sulla Luna dimostrano che coltivare è possibile - Le piante possono crescere sulla Luna nonostante l'intensa luce solare, le radiazioni e la ridotta gravità: a dare questa buona notizia in vista delle future basi umane sono i risultati del primo ... ansa.it
Possibile coltivare tè sulla Luna ma non su Marte - Bere una tazza di tè sulla Luna sarà più facile che su Marte: la pianta di Camellia sinensis può infatti essere coltivata sulla superficie del nostro satellite, mentre non riesce a crescere nel suolo ... ansa.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.