Ecco quando coltiveremo l' insalata sulla Luna

Le prime piante sulla Luna dimostrano che coltivare è possibile - Le piante possono crescere sulla Luna nonostante l'intensa luce solare, le radiazioni e la ridotta gravità: a dare questa buona notizia in vista delle future basi umane sono i risultati del primo ... ansa.it

Possibile coltivare tè sulla Luna ma non su Marte - Bere una tazza di tè sulla Luna sarà più facile che su Marte: la pianta di Camellia sinensis può infatti essere coltivata sulla superficie del nostro satellite, mentre non riesce a crescere nel suolo ... ansa.it

