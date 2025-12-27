È stato pubblicato online, sul sito del Comune di Cesena, il primo nucleo della ‘ Memoteca ’, uno spazio digitale dedicato alla conservazione della memoria storica e delle testimonianze dirette sugli anni del Fascismo, passaggio del fronte e ricostruzione post-bellica della città. L’idea era nata lo scorso anno, con le celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione di Cesena, e si è sviluppata nell’ambito del progetto europeo ArchEthics, incentrato sulla valorizzazione del patrimonio architettonico dei regimi totalitari, in continuità con l’adesione del Comune alla Rete Europea Atrium. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco la Memoteca, voci e storie del ’900

Leggi anche: Testimonianze dal ‘900, è online la Memoteca del Comune: patrimonio di memorie per le nuove generazioni

Leggi anche: Storie di donne del ’900