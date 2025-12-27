E’ un Poggibonsi che crede ancora nella salvezza In attacco potrebbe arrivare Filippo Boccardi
Il Poggibonsi si concentra sul girone di ritorno. SI i parte domenica 4 gennaio con la sfida casalinga con il Terranuova Traiana. Momento culminante per un team che vuol trovare i giusti slanci dalla recente coppia di risultati utili. Senza ovviamente dimenticare che il quadro attuale di classifica non permette in pratica dei colpi a vuoto. Si tratta invece di manifestare ancora di più, da parte dei componenti del gruppo sul rettangolo di gioco, la volontà di riscattarsi e di conquistare i punti necessari. Affinché le chance di rimonta in graduatoria, nella direzione dei playout dei dilettanti nazionali, restino vive per i colori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
