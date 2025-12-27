È stato arrestato il referente di Hamas in Italia

Per anni abbiamo raccontato in solitudine le vicende che riguardavano Mohammed Hannoun, i suoi rapporti con Hamas, le campagne di raccolta fondi che mettevano al centro la beneficenza ma che, in realtà, rappresentavano un sostegno continuativo all’organizzazione terroristica. Una solitudine e un silenzio, da parte dei più, che è stato il terreno migliore per permettere all’architetto milanese e alla sua organizzazione di raccogliere oltre sette milioni di euro. Oggi quelle nostre inchieste trovano una conferma giudiziaria piena nell’inchiesta coordinata dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo e condotta dalla Digos e dalla Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

