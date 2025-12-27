Gli esemplari di foca monaca raggiungono le spiagge per riposare e hanno bisogno di almeno un giorno di tranquillità per recuperare energie. E’ opportuno quindi mantenersi a distanza ed, eventualmente, documentare la loro presenza senza avvicinarsi: la presenza di persone spingerebbe l’animale a rientrare in acqua pur senza riposo. In particolare, se la foca si muove, non bisogna porsi tra l’esemplare e il mare, che per l’animale è la meta da raggiungere. Emanuele Coppola, uno dei principali esperti quando si parla di foca monaca in Mediterraneo, spiega: "Purtroppo ancora non riusciamo a comportarci come si dovrebbe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "E’ rientrata in acqua quando qualcuno si è avvicinato troppo"

Leggi anche: Chivu Inter, ecco a chi si riferiva quando diceva: «Qualcuno forse si è inca***to perché pensava di giocare». Il retroscena

Leggi anche: Crozza: “Educazione sessuale a scuola? Come si fa a dire no. Bisogna insegnare che quando qualcuno dice no, è no”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

si rientra in acqua presso Piscina Tyrrenian Hotel pronti per la coppa Brema di domani !! - facebook.com facebook