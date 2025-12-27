È nato il giorno di Natale La vip di nuovo nonna a 49 anni

La luce soffusa dell’albero acceso, i pigiami coordinati, le foto di famiglia scattate tra una risata e un brindisi. Poi, all’improvviso, la notizia che cambia tutto: una nuova vita che arriva proprio il 25 dicembre, trasformando il Natale in un momento ancora più magico. Per la famiglia di Kym Marsh, questo non è stato un semplice giorno di festa, ma l’inizio di un nuovo capitolo da ricordare per sempre. Sui social, l’annuncio si è diffuso velocemente, carico di emozione e dolcezza. L’attrice britannica, 49 anni, è diventata nonna per la quarta volta, e lo ha raccontato con entusiasmo ai suoi follower, mostrando un Natale fatto di abbracci, bambini sorridenti e un neonato che sembra davvero il più perfetto dei regali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

