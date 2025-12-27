È l' Oracolo di Trump | ecco chi è il consigliere ascoltato dal presidente Usa

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i “pitbull” di Donald Trump ce n'è uno poco conosciuto fuori dai corridoi della Casa Bianca ma che di qui alle elezioni di midterm dell'anno prossimo sembra destinato a ritagliarsi un ruolo di primo piano nell’avanzamento dell’agenda del tycoon. Si tratta di James Blair, il vicecapo di gabinetto del presidente Usa a cui il Wall Street Journal ha dedicato un profilo che conferma la notevole influenza accumulata dal giovane 36enne. Sarà infatti proprio Blair a definire la strategia che l’amministrazione repubblicana dovrà attuare in vista delle consultazioni di metà mandato, un appuntamento elettorale che di solito punisce il partito a cui appartiene il commander in chief di turno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

