È il Messia o uno qualunque?
Il Natale quando arriva arriva, diceva una vecchia pubblicità. "Oggi è nato per noi un Salvatore, il Messia da tutti invocato". Ma il Natale se ne va in fretta, ci sono i saldi anc.
È il Messia, o uno qualunque? - Una “disputa messianica” ha diviso l’ebraismo: i farisei attendevano un Salvatore (ma non un falegname). ilfoglio.it
Gesù Messia | Riflettori puntati
# [Buon compleanno Gesù Cristo] **Oggi ricordiamo Gesù Cristo.** Atei, agnostici o credenti di qualunque fede: è impossibile ignorare che si parli di un personaggio storico, un uomo che voleva riformare l’ebraismo, criticando la corruzione del Tempio e le int - facebook.com facebook
