È esploso all' improvviso | cosa è successo al sistema missilistico cinese

Un' esplosione improvvisa, ripresa in un video che sta circolando rapidamente sul web, ha acceso i riflettori sull'affidabilità delle armi di fabbricazione cinese. Secondo prime ricostruzioni non ufficiali, un sistema missilistico a lancio multiplo (MLRS) Made in China, in dotazione alle forze armate cambogiane, sarebbe "saltato in aria" durante una fase di fuoco, causando la morte di almeno otto soldati, nell'ambito degli scontri di confine che vanno avanti da giorni tra Thailandia e Cambogia. Le immagini, diventate virali nel giro di poche ore, mostrano un lanciatore che deflagra subito dopo l'attivazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

